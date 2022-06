Lokaal 18b2 is er voor al uw vragen over architectuur, restauratie, renovatie, bouwkundig interieur en herbestemming. Wij maken specifiek ontwerpen voor bestaande panden. Er moet dus altijd al een (deel) van een gebouw zijn waar wij dan iets anders van maken, het verbouwen, aanbouwen of het pand herbestemmen Voor iedere opdrachtgever maken wij een uniek ontwerp. Uw wensen staan centraal. Wij begeleiden u tijdens het gehele proces, van de eerste ideeën, onderzoeken en schetsen tot en met de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke uitvoering.