Rond is Gezond!

OLA Architecten staat bekend als bureau met een missie om mensen bewust te maken over de positieve invloed van ronde, afgeronde, zachte, natuurlijke, organische vormen in architectuur op ons psycho-fysische gezondheid. Mensen die in een organische architectuur leven of werken krijgen hierdoor meer energie, ze worden rustiger, gezonder, productiever, creatiever en gelukkiger. Radio Rijnmond en RTW interviewde Aleksandra Suchowska onlangs over haar wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Laatste publicatie: http://www.officemagazine.nl/magazine/artikel/803/14837/rond-is-gezond

OLA Architecten heeft respect voor de historie van de architectuur. Wij beschikken over de kennis, kunde en ervaring voor renovatie, verbouw en herbouw. Wij beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor de sociale en economische functionaliteit van de realisatie.

Deze tijd biedt ons om met de nieuwe technologieën in harmonie met mens en natuur optimaal vorm te geven.

OLA Architecten denkt en werkt ook pragmatisch als het gaat om functionele oplossingen. Ook zijn wij bekend om met systeembouw snel en efficiënt te komen voor de woning- en utiliteitsbouw.

Wij werken samen met 3D print specialisten en kunnen des gewenst, deze nieuwe technieken toepassen wat tot unieke vormen kan voort brengen.

