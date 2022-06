Ivo de Jong architect is gespecialiseerd in hoogwaardige architectuur. Strakke lijnen uit natuurlijke materialen en grote aandacht voor de kleinste details typeren onze stijl. Aan de basis van onze ontwerpen staat altijd de context waarin het gebouw zich bevindt. Gebruiker en locatie worden harmonieus in balans met elkaar gebracht. Vanuit deze filosofie geven we niet alleen vorm aan uw woning of bedrijf, maar creëren we een nieuw thuis.

Met een flexibel multidisciplinair team van professionals, dat wordt geleid door Ivo de Jong, werken we aan projecten met uiteenlopende grootte. Variërend van maatwerk interieurs tot high-end villa’s.