ARCHITECTENBUREAU WILLEM DE GROOT is werkzaam op een breed terrein van de architectuur en stedenbouw. Of het nu gaat om wonen, bewegen, ontspannen, leren, ontmoeten, verzorgen of werken, het bureau streeft ernaar om met haar kennis en ervaring samen met u, de opdrachtgever en de toekomstige gebruiker, te komen tot het beste resultaat.

De missie van het bureau is helder:

“Projecten realiseren die functionele, ruimtelijke en esthetische kwaliteiten uitstralen”

Iedere opdracht die betrekking heeft op architectuur, stedenbouw, vormgeving, bouwkunde of interieur is een uitdaging.