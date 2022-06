DecoLegno staat voor "Decoratief" en "Hout". DecoLegno biedt de trendsettende architect ongelimiteerde mogelijkheden om nieuwe trendy designs te combineren met nieuwe spraakmakende structuren. Al deze mogelijkheden worden gecreëerd door Cleaf S.p.a. in Italië. Cleaf heeft een duidelijke filosofie als het gaat om het ontwikkelen van een concept dat innovatief is qua structuur en design. DecoLegno is leverancier van Cleaf in Nederland en België. Innoveer, wees ongelimiteerd creatief en maak van uw ideeën werkelijkheid, met DecoLegno en Cleaf.