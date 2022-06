Ir. G. van der Veen Architect BNA is een klein architectenbureau wat is opgericht in 2003 en bestaat inmiddels alweer ruim 12,5 jaar! In een informele setting wordt met veel enthousiasme gewerkt aan een grote diversiteit van projecten. Elke opdracht vormt een nieuwe uitdaging, waarbij steeds weer wordt geprobeerd het maximale te bereiken. De opdrachtgever staat centraal bij het streven naar een functionele en frisse, soms vooruitstrevende vormgeving met goed doordachte bouwkundige detaillering. Het contact tussen opdrachtgever en architect is hierbij essentieel. Intensief overleg is de basis van elk plan. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in grootte want elk project verdiend deze aandacht. Voor iedereen een passend plan, een ontwerp op maat!