DYLUNIO is gespecialiseerd in ontwerp van aanpassingen aan bestaande gebouwen. Herbestemming, uitbreiding, upgrading, renovatie en transformatie zijn voor DYLUNIO vertrouwde begrippen en betreffen nu en in de nabije toekomst een steeds groter wordende opgave.

Graag denkt DYLUNIO vanaf het eerste initiatief mee in mogelijkheden om bestaand vastgoed een nieuw leven te geven.

Iedere opdracht begint bij voorkeur met een gedegen analyse van de wensen van de opdrachtgever in relatie tot de bestaande condities van het ‘gebouw’. Deze analyse zal vervolgens een stevige basis vormen voor ontwerp & materialisatie in verhouding tot het beschikbare budget en tijd.

DYLUNIO kan, indien nodig, aanvullend op de eigen expertise, een project specifiek team van benodigde specialisten & adviseurs samenstellen en coördineren.

DYLUNIO houdt van helderheid, functionaliteit, ambacht, perfectie, maar ook van de charme van imperfectie en contrast tussen bestaande en nieuwe structuren. DYLUNIO werkt aan ieder project, van klein tot groot, met dezelfde intensiteit en gedrevenheid!