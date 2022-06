ONS BURO

De Stijl atelier voor bouwkunst is een fullservice bureau met focus op kwaliteit. U kunt bij ons terecht voor alle aspecten van het bouwproces: van conceptontwikkeling en ontwerp tot en met technische uitwerking en bouwbegeleiding.

Ons portfolio onderscheidt zich met projecten van de meest uiteenlopende aard en omvang. Voor een kleinere particuliere opdracht zetten we ons met evenveel passie in als voor een groot bedrijfspand.

ONZE AANPAK

We beschouwen iedere vraag als een unieke vraag. We trekken dus geen panklare oplossingen uit de la, maar komen met specifieke antwoorden en specifieke oplossingen.

Die antwoorden en oplossingen formuleren we op basis van een interactief proces, waarin we samen met de opdrachtgever doordringen tot de essentie. Pas als we die goed in beeld hebben, kunnen we werken aan concrete resultaten die daadwerkelijk beantwoorden aan de wensen.

Dat doen we voor iedere opdracht, klein of groot. Elke wens is immers uniek.

Snel tevreden zijn wij niet; wij vragen ons altijd af “ hebben we het maximale bereikt “.

ONS STREVEN IS

Ons streven is, projecten realiseren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Met ons hoofd in de wolken en met onze beide voeten op de grond gaan we op zoek

naar de essentie.

Enerzijds zijn we namelijk ontdekkingsreizigers, altijd op zoek naar mogelijkheden om te verrassen en te vernieuwen.

Anderzijds blijven we bij de les. Een project moet efficiënt zijn, haalbaar binnen het vastgestelde budget en planning, en voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever.

ARCHITECTUUR

De Stijl atelier voor bouwkunst vertaalt niet alleen uw wensen en eisen, maar ook uw dromen naar een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Natuurlijk kijken en luisteren we goed naar uw wensen waarin dit moet worden gerealiseerd.

Onze ontwerpen kenmerken zich dan ook niet door één bepaalde architectuur stijl,

ons motto is dan ook “ Architectuur staat ten dienste van de mens “.

We gaan samen met u op zoektocht naar de best passende oplossing en beschouwen onze samenwerking als een interactief proces: van het eerste concept tot een ontwerp dat verrast. Binnen de gekozen uitgangspunten zorgen we voor consequente doorvoering in een zorgvuldig uitgewerkt ontwerp, dat uiteraard past binnen de besproken uitgangspunten.

Bij ons kunt u terecht met zowel kleine en gedetailleerde ontwerpopgaven, als grootschalige en technisch geavanceerde ontwerpopgaven. Deze beide ontwerpopgaven pakken we met evenveel passie en plezier aan.

DNR & VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden van De Stijl atelier voor bouwkunst is de DNR 2011 ( herziening juli 2013) van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

Download de Nederlandse DNR.