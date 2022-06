U heeft bouwplannen en wilt niet zomaar een doorsneehuis. U wilt een duurzaam thuis met blijvend lage woonlasten. Dan bent u bij ScanaBouw aan het juiste adres. Wij ontwerpen en fabriceren al sinds 1977 duurzame en individuele woningen. In houtskeletbouw, houtstapelbouw en combinaties daarvan.

Wonen in een huis van ScanaBouw is betaalbaar, plezierig en gezond. De extreem goede isolatie en de alleszins redelijke bouwkosten zorgen voor blijvend lage woonlasten. Het grootste voordeel van onze huizen is evenwel niet van financiële aard. Hout leeft, straalt warmte uit en geeft rust. Samen met de ademende eigenschappen zorgt dat voor een plezierig en gezond leefklimaat.