Waarom kiezen voor Floris? Omdat we een nieuwe trend zetten.

Floris van Gelder is een nieuw label van UrbanSofa. UrbanSofa is inmiddels alweer 4 jaar zeer succesvol in Nederland met haar vooruitstrevende concept. Kwalitatieve meubels rechtstreeks van de fabriek. Klinkt erg simpel en dat claimen er natuurlijk wel meer, maar wij doen het echt. De enige schakel tussen jou en de fabriek is de lokale winkelier. Je koopt vertrouwd bij een winkel in de buurt voor een messcherpe prijs. Het succes van "lifestyle merk" UrbanSofa met zijn heerlijke grote loungebanken en plofbanken is zo groot dat een logische volgende stap de introductie van een modern label was. Met Floris van Gelder is dat meer dan gelukt. Heerlijk design voor een eerlijke prijs. Prachtige kwaliteit en natuurlijk drie jaar garantie. Met Floris van Gelder zetten we wederom een trend: Doe Gewoon, Maak Mooie Producten en Vraag een Eerlijke Prijs.

Go Green, Go Floris!

Wij van Floris van Gelder vinden duurzaamheid belangrijk. Zo maken wij bij de fabricage van onze zitmeubelen zoveel mogelijk gebruik van Europese grondstoffen. Daarvan weten we immers dat ze volgens de normen en waarden van deze tijd zijn geproduceerd. Ook proberen wij onze ecologische "footprint" zo klein mogelijk te houden. Geen transporten uit het Verre Oosten maar productie in Europa. Zoveel mogelijk gebruik van lokale leveranciers en het allerbelangrijkst: Onze zitmeubelen en verpakkingen zijn 100% recyclebaar. De Floris van Gelder sofa waar je al zolang plezier aan hebt beleefd hoeft dus niet naar het grofvuil maar wordt 100% gerecycled. En wist je dat....... onze verpakking al een leven achter de rug heeft als plastic fles? En een nieuw leven krijgt als bijvoorbeeld een fleece trui? Ons chipwood gemaakt wordt van restanten? Ons foam oa gewoon uit een Belgische fabriek komt en hierdoor geen gevaarlijke chemicaliën in het milieu terechtkomen? Onze vrachtwagens de modernste schone diesels hebben? Wij onze hele fabriek warmstoken met ons eigen afval middels een hypermoderne HR ketel? We in de Europese Unie produceren en dus moeten voldoen aan allerlei strenge milieuregels die in de Aziatische landen volstrekt ontbreken? Ons hardhout uit speciaal daarvoor aangeplante bossen komt? Kortom: Go Green, Go Floris!

Kijk lekker rond en oordeel zelf. Heb je vragen? Bel ons gerust. We staan je zeven dagen per week persoonlijk te woord. Typisch Floris.