Simplified Building is een totaalleverancier in industriële buiskoppelingen. De bekendste merken van de markt zijn merken als Kee Klamp en Tubeclamps, beide merken hebben wij in het assortiment. Wij bieden daarnaast specifieke Kee Access buiskoppelingen voor invalidenleuningen en Kee Lite aluminium buiskoppelingen. Tevens zijn naast onze gegalvaniseerde stalen buiskoppelingen ook de gegalvaniseerde stalen buizen bij ons in het assortiment te vinden.

Simplified Building staat voor een assortiment met de losse buiskoppelingen maar wij hebben ook volledige projecten te bieden. Met buiskoppelingen worden enorm veel projecten gebouwd waaronder alles omtrent een industrieel interieur, industriële meubels en een inventaris in een clean look. Simplified Building levert voor particulieren kledingrekken, bedden, tafelframes, spandoekframes, trapleuningen, stoelen, sporttoestellen en nog veel meer interessante totaalproducten. Voor de zakelijke markt kunt u tevens denken aan kledingrekken, tafelframes, leuningen, hekwerken en industriële projecten.

Wij bieden inspiratie en vergemakkelijken uw industrieel project. Of u een nieuw woonidee heeft, een aanvulling in uw interieur of u wilt uw inventaris of project oplossen? Neem vandaag nog contact op met Simplified Building wij garanderen u een snelle oplossing van uw probleem!