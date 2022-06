WOOD! by Vorselaars is een Brabants familiebedrijf en de 3e generatie in het hout. Door onze jarenlange ervaring; van boomstam tot vloerdeel, weten we precies waar we op moeten letten en waar eventuele problemen kunnen ontstaan. Dat betekent dat we de juiste inkoopkanalen hebben. We werken enkel met het meest geschikte en duurzame hout uit de bossen, uit de juiste groeigebieden in Europa.





Wood by Vorselaars combineert vakwerk met de laatste hightech productiemethoden. Op die manier geven we optimaal vorm aan een product dat het beste ambacht verdient. Dat puur, eerlijk en duurzaam is. We willen dat ook generaties na ons kunnen genieten van het mooiste hout. In ons WOOD! lab maken alle gewenste kleuren op maat!