Ervaring heeft geleerd dat de basis voor een goed ontwerp ontstaat vanuit de communicatie tussen opdrachtgever en architect. Het is dit samenspel dat het plezier van de architectuur en het ontwerpen uitmaakt. Hierbij hechten wij sterk aan de ruimtelijke visualisatie van het ontwerp-proces in allerlei vormen. Dit roept de reacties op die nodig zijn om in samenspraak te komen tot een goed ontwerp. We proberen daarbij onze opdrachtgevers te verrassen. Uiteindelijk verwachten zij van ons iets bijzonders.