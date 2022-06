Robin Hurts architect

RHA is opgericht door Robin Hurts, een jong bureau met jaren ervaring in alle lagen van het proces. Als architect en bouwkundige is Robin Hurts vele jaren werkzaam geweest bij grote toonaangevende kantoren. RHA realiseert functionele architectuur met een open karakter. Gebouwen die slim in elkaar zitten, begrijpelijk zijn en inspireren. Het bureau beweegt zich op zowel de zakelijke als de particuliere markt in binnen- en buitenland.

Het Ontwerp

In de ontwikkeling van elk ontwerp zoeken we naar de essentie van de opgave. Aangevuld met factoren als context, sociale factoren en ontwikkelingen. Hieruit ontstaan heldere en krachtige uitgangspunten die we zorgvuldig op een kritische en consistente wijze uitwerken. We stellen ons, bij ieder project, ten doel tot een helder, praktisch en karaktervol ontwerp te komen, waarbij ruimtelijkheid en flexibele plattegronden, lichttoetreding, uitbreidbaarheid, parkeeroplossingen en overgangen privé-openbaar zeer belangrijke items zijn.

Architectuur

RHA staat voor heldere architectuur. Wij streven naar gebouwen met een vanzelfsprekende, ontspannen ordening en organisatie. Onze architectuur laat zich omschrijven als tijdloos modernisme, met oog voor mens en detail. Daarbij investeren wij in basiskwaliteiten als verdiepingshoogte, duurzame materialen en flexibiliteit. Volgens ons bieden heldere plattegronden met een gedoseerde overmaat een garantie voor flexibiliteit