Ons bureau heeft een veelzijdige ervaring met diverse soorten gebouwen zoals zorgcentra, scholen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en woningen.Ook hergebruik van gebouwen, renovatie en restauratie behoren tot ons opdrachtenpakket.

Naast dit brede ervaringsspectrum hebben wij ons gespecialiseerd in de gezondheidszorg (verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg). Ook in de scholenbouw en de industriële sector hebben wij ons meer dan gemiddeld bekwaamd.

Tevens werken wij samen met bureaus voor bouwmanagement en project-begeleiding.

Onze specialisaties houden wij in stand door de ontwikkelingen in de verschillende sectoren bij te houden. Ook door zitting te nemen in maatschappelijke organisaties, die hierop betrekking hebben, verrijken wij onze deskundigheid.