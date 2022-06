Ambachtelijk houtdraaiwerk in eigentijdse vormgeving. Unieke objecten voor in je interieur.

Door het lezen van het boek 'Om de vorm, leven en werk van Maria van Kesteren' (kunstenaar/houtdraaier) raakte Suzan Doornbos gefascineerd door de kunst van het houtdraaien. Met grote passie heeft zij zich in korte tijd het ambacht eigen gemaakt en geeft ze hier letterlijk haar 'eigen draai aan'.

Suzan ziet binnen de beperking van de ronde vorm oneindig veel mogelijkheden. Met SUUZ houtwerk laat zij zien dat houtdraaiwerk eigentijds en eigenzinnig kan zijn. Zo kenmerken haar unieke zitobjecten zich door hun eenvoud in vorm. Krachtige op zichzelf staande objecten. Objecten met gewicht, waarin de lichtheid in de vorm zit. Dit is kenmerkend voor al het werk van SUUZ houtwerk.

Naast het draaien van eigen ontwerpen maakt Suzan Doornbos ook werk in opdracht.