GroenerGras Hoveniers

Onze naam zegt het al: wij geloven in kwaliteit. Daarom geloven wij in specialisme. We zijn er van overtuigd dat je als hoveniersbedrijf nu eenmaal niet van ontwerp tot aanleg tot onderhoud de juiste specialisten in dienst kunt hebben. Toch is dat wel wat we willen bieden omdat het voor opdrachtgevers prettig is om voor alle disci- plines één aanspreekpunt te hebben.

Daarom zijn we niet zomaar een hoveniersbedrijf, maar een collectief van samen- werkende top hoveniersbedrijven die onze visie delen. Bedrijven die de eigen sterk- tes en zwaktes kennen en waar nodig specialisten van een collega GroenerGras Tophovenier inschakelen. Zo wordt uw droomtuin werkelijkheid en maken wij onze naam meer dan waar. Een bijkomend voordeel is dat we gezamenlijk in kunnen ko- pen. Zo kunnen we, binnen uw budget, al uw tuinwensen uit laten komen.