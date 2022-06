Tiemens Tuinen is al 20 jaar dé hovenier in de regio Meppel/ Westerveld. Ons motto is “een mooie tuin voor iedereen”. Dat is wat ons drijft, mooie tuinen maken voor iedereen. U kunt het zo gek niet bedenken of wij maken het! Wij kunnen daarbij goed luisteren, en uw de aanpak bieden die u nodig heeft.

Hovenier Meppel/Westeveld Wij hebben veel projecten in Meppel en omgeving gerealiseerd, wij kennen daardoor de specifieke tuinmogelijkheden in de regio. Wilt u een nieuwe tuin aanleggen? Of het nu om een kleine tuinklus gaat of om een complete tuinrenovatie, wij ontzorgen u. Van het gazon maaien tot een mooi tuinontwerp en het realiseren daarvan. “Ruime ervaring als hovenier in Meppel!” Tiemens Tuinen is al geruime tijd actief in Meppel en omgeving en is een ervaren partner om het beheer van uw groen in handen te geven. U kunt ons inschakelen voor allerlei klussen in de tuin. Denkt u bijvoorbeeld aan tuinaanleg, tuinrenovatie, tuinonderhoud of tuinontwerp. Als dé Hovenier Meppel en omgeving zijn wij in staat om u bijvoorbeeld te helpen bij het aanleggen van een terras, bestrating, beplanten en het aanleggen van een vijver. Maar het belangrijkste is een samenhangende en goede uitstraling van uw tuin. Wij komen met creatieve ideeën die passen bij de gewenste uitstraling en sfeer!