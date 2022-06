Droomt u over het bouwen van uw eigen huis? Bouwbedrijf U.Veenstra B.V. is hét bouwbedrijf uit Friesland wat u helpt om deze droom te realiseren. En dit doen we al meer dan 30 jaar en niet alleen in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, maar in heel Midden- en Noord-Nederland. Onze specialisatie is houtskeletbouw.