Over ons:

ICONcept helpt particulieren, bedrijven en overheden met het ontwerp en de totaalcoördinatie van bouwwerken, verbouwingen en renovaties. U hebt weinig tijd en u wilt uw woning of uw appartement renoveren? U hebt nood aan expertise en advies voor een bouwproject of een verbouwing? Wij helpen u graag verder. Samen met u bespreken we uw wensen en verwachtingen voor uw woning, appartement, kantoor, bedrijfsgebouw of ook overheidsgebouwen.

Onze aanpak:

ICONcept zoekt altijd naar de meest efficiënte oplossingen en methodes voor u. Samen met u zorgen we voor een uitstekend resultaat: u verliest geen tijd met de zorgen over uw bouwproject en u vermijdt problemen door onze professionele aanpak. Service en expertise maken het verschil. Uiteindelijk bespaart u tijd en geld!