Hinabaay Interior & Design, gevestigd in Westzaan, is uw partij wanneer het neerkomt op het ontwikkelen en uitvoeren van interieurprojecten.

Wat Hinabaay uniek maakt als interieur- en ontwerpstudio zijn de twee verschillende takken die binnen één bedrijf naadloos op elkaar aansluiten en elkaar weten te versterken. Met een ontwerpstudio aan de ene kant en projectinrichting aan de andere kant wordt daarnaast een brede markt bediend.

Niet alleen behaalt Hinabaay het maximale potentieel door tijdens het ontwerp vroegtijdig met alle partijen om de tafel te zitten en te luisteren naar de wensen van de klant zonder de visie te verliezen, maar ook wordt het ontwerp daadwerkelijk verwezenlijkt en geheel turn-key opgeleverd. Hinabaay weet de wensen en het karakter van de klant te vertalen in een gevoel dat is doorgevoerd tot in de kleine details.