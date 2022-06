Architektengroep Roderveld is een familiebedrijf dat al bijna 45 jaar actief is. Naast het ontwerpen van woningen voor particulieren en verbouwingen, is ons laagdrempelige architectenbureau actief in appartementencomplexen en bedrijfsgebouwen.

We hebben tevens een uitgebreid aanbod van cataloguswoningen voor de particulieren ontworpen