Scratch no More ontwikkelt en produceert hoogwaardige vloerbeschermings producten die beschadiging van kostbare vloeren door het krassen van stoel- en tafelpoten en andere meubelen voorkomen. Naar aanleiding van de vraag vanuit de markt naar effectieve beschermingsproducten tegen deze krasschade aan vloeren, heeft Scratch no More complete vloerbeschermingssystemen voor vrijwel alle soorten stoel- en tafelpoten ontwikkeld.

Deze systemen zijn ontwikkeld vanuit de jarenlange ervaring van Scratch no More in vloerbescherming. Door de eenmalige bevestiging van het basisdeel, welke ook behouden blijft bij vervanging van het eenvoudig te wisselen beschermingsvoetje, is het systeem bovendien kostenbesparend.