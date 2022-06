Een gezond en energiek leven begint met een goede nachtrust. Het uitgangspunt van Koninklijke Auping bv. is dat goed slapen altijd nog beter kan. Daarom werkt Auping al meer dan 125 jaar, elke dag weer met passie en nieuwsgierigheid, aan het ultieme slaapcomfort van morgen. Hoge kwaliteit, comfort, design en duurzaamheid staan daarbij centraal.

In 1888 voltrok zich een revolutie in de beddenwereld. Johannes Auping bedacht de spiraalbodem. Wat had hij voor ogen? Een bed dat het slapen gezonder en comfortabeler zou maken. Daarna volgden matrassen en boxsprings. Auping is een A-merk-, productie- en retailbedrijf dat uitgroeide tot dé beddenspecialist en marktleider in de Benelux, met meerdere verkoopvestigingen in Europa en een distributie over een groot deel van de wereld. Auping staat voor premium kwaliteit en duurzaamheid. Daarom wordt bewust gekozen voor productie in Deventer. Daar wordt jarenlange expertise en vakkundigheid gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, ergonomie en design. En wordt geluisterd naar de wensen en dromen van consumenten, in elke fase van hun leven.

Auping streeft naar gezonde groei en heeft een groen DNA. Het bedrijf investeert dan ook fundamenteel in duurzaamheid en heeft daarbij de ongekende ambitie om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten circulair en volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie te hebben ingericht.