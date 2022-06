C5 Architecten is een compact architectenbureau gehuisvest in een monumentaal pand “de Olyton” in het centrum van Breda. Het bureau heeft een langdurige ontwerptraditie en gaat in iedere opgave, klein of groot, samen met de opdrachtgever op zoek naar een overtuigend mooi beeld. Dit resulteert in goede plattegronden, doorsneden en gevels en wordt uitgevoerd in mooie maten en verhoudingen, materialen en details. Iedere ontwerpopgave heeft een kern die we proberen te pakken en te visualiseren. Luisteren, locatieonderzoek, historisch besef, varianten presenteren, creatief schetsen, budget bewust, wensen en eisen vertalen, dit zijn alle facetten die aan bod komen, wanneer een ontwerp wordt gestart.