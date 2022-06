Raymond Horstman Architecten BNA is een architectenbureau, gelegen nabij het centrum van Borne. Met meer dan 10 jaar ervaring werken wij met passie, creativiteit en inlevingsvermogen aan architectuur. Onze werkzaamheden bestaan uit verbouw, renovatie en nieuwbouw van woon-, winkel- en bedrijfspanden en wij kunnen u begeleiden van schetsontwerp tot oplevering.

Raymond Horstman Architecten BNA houdt zich bezig met alle mogelijke vormen van architectuur, met als specialisatie de woningbouw. Door de regel maken wij voor een opdrachtgever eerst een schetsontwerp. Dit schetsontwerp werken wij, na overeenstemming, uit tot een definitief ontwerp. Om het ontwerp inzichtelijk te maken verzorgen we tevens een 3-D tekening. Het definitief ontwerp is vervolgens weer de basis voor de bouwaanvraag- en bestektekeningen. Na de bouwaanvraag maken we de werktekeningen voor de uitvoering. Op verzoek kunnen we assisteren bij de prijsvorming en een eventuele aanbesteding. Ook kunnen we zorgen voor een bestek en verzorgen we de bouwbegeleiding tijdens de bouw. Kortom, denkt u aan bouwen of verbouwen en weet u niet waar te beginnen? Laat u door ons aan de hand nemen. Wij zorgen voor een ontwerp, geheel naar wens en op maat gemaakt. Hiermee weet u vooraf waar u aan toe bent, zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan.