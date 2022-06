Museum Helmantel is gevestigd in pastorie-boerderij de Weem in het Groningse Westeremden. De Weem is tevens de woon- en werkplek van kunstschilder Henk Helmantel (1945). In de zomermaanden opent het museum haar deuren voor publiek. Er zijn jaarlijks wisselende exposities waarin de stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel centraal staan.

Meer informatie over het museum is te vinden op www.helmantel.nl.