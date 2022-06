HOUTEN VLOEREN VAN DE BOVENSTE PLANK & BINNENDEUREN OM MEE IN HUIS TE VALLEN.

Geïnspireerd door de mogelijkheden van eikenhout, vervaardigt De Plankerij een eigen assortiment eiken parket en een unieke collectie passende deuren. Kwaliteit & stabiliteit staan voorop, maar steeds mét respect voor je budget.

Je vindt verschillende soorten massief en samengesteld parket in het ruime magazijn. De dikte, breedte en hoeveelheid knopen kies je helemaal zelf. De afwerking gebeurt precies zoals je wil. Ga je voor een eigenzinnige toets of kies je voor elegante eenvoud? Stijl kent geen grenzen…

Wil je een eenvoudige plankendeur of verkies je liever structuur? Bij De Plankerij ontdek je vijf verschillende modellen van binnendeuren. Rustiek of modern? Met veel of weinig knopen? Strak wit geolied of zwart gebeitst? Aan jou de keuze!