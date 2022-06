Studio DEEVIS is een interieurarchitectenbureau uit Hilversum, gespecialiseerd in kleinschalige architectuur en interieurontwerp.

Door jarenlange ervaring in de bouw zijn de ontwerpen die we maken altijd goed uitvoerbaar. Keer op keer is gebleken dat deze uitvoerende achtergrond van grote waarde is bij het maken en realiseren van een interieurontwerp.