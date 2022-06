Ons bureau is actief in de gehele breedte van het bouwkundige ontwerp- en adviestraject, van initiatief tot oplevering en nazorg.

Sinds begin april 2012 zijn wij ook in staat om maatwerkadviezen en energielabels op te stellen, hiermee zijn we, naast andere advieswerkzaamheden, als bureau nog beter in staat om van begin tot eind als uw enige aanspreekpunt te functioneren.

Ons werkgebied is geheel Nederland met een accent op de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Ons bureau is sterk in ‘puzzelen’, het oplossen van vraagstukken door pragmatisch een plan te beoordelen. En wij zijn van mening dat elke puzzel opgelost kan worden!