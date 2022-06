We geloven in het creëren van 'duurzame leefwerelden': architectuur gecreëerd voor en rondom haar gebruikers, die reageert op de natuurlijke omgeving en zorgvuldig is ingebed in het landschap .

We ontwerpen met het oog op het welbevinden van onze klanten. Onze ontwerpen zijn praktisch , maar gebruikers moeten zich er ook prettig voelen. Beleving is daarom ook belangrijk.

We omarmen de aard van de materialen en vinden inspiratie in natuurlijke principes. Onze ontwerpen zijn tactiel en modern , milieuvriendelijk en authentiek, kunstzinnig en vakkundig vormgegeven .

Als rentmeesters van de natuurlijke omgeving en de middelen van onze klant , geven we vorm aan elk project met empirische kennis van het milieu en energie creëren we architectuur die die kunstig inspeelt op unieke eigenschappen van onze klanten en hun lokatie.

LAM architects bna