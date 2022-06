Hoveniersbedrijf Tim Kok is een professioneel, betrokken en flexibel hoveniersbedrijf in de regio Rotterdam en in de Hoekse Waard. Met een vestiging in Hoogvliet en een vestiging in Oud-Beijerland bedienen zij een groot aantal particuliere en zakelijke klanten. De stijl van de tuinen kenmerkt zich door sfeervolle elementen. Over elk stukje tuin is door hun eigen tuinontwerpers goed nagedacht. Door korte lijnen in het bedrijf weet dit Hoveniersbedrijf top tuinen te realiseren. Tuinen van hoog niveau!