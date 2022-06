Masters of Interior Design Interieurarchitectuur

KRIJG DE RUIMTE

Wij zijn Masters of Interior Design, of in het kort, MoID. Wij doen alles om jou meer ruimte te geven. Thuis, waar je elke dag je leven leeft. De ruimte waar je kunt doen en laten wat je wilt. Waar de spullen staan die jij mooi en belangrijk vind en waar je tijd doorbrengt met de mensen van wie je houd.

Het liefst zou je met je ogen willen knipperen, en je huis is helemaal af (wij ook). Nog mooier dan je ooit had durven dromen! En dat kan nu… nou ja bijna dan. Binnen 3 dagen heb je een MasterPlan voor jouw hele interieur.

Wil je dat al je interieurontwerp-vragen opgelost zijn? Sven lost ze hoogstpersoonlijk voor je op. Wil je dat je huis ongelooflijk goed bij jou past? Dan gaat Marc graag met je lunchen. En Ellen en Mariëlle? Die zijn gek op to-do-lists. Om iedereen blij te maken en houden. Meer weten? Bezoek onze site!