Of u nu houdt van een mediterrane stijl, oriëntaalse flair, of een moderne of klassieke sfeer. Onze cementtegels vormen voor elke inrichting een uitstekende basis voor een op maat gemaakt interieur. De cementtegels hebben een levendige uitstraling en onderscheiden zich door hun vormgeving.

Ze zijn handgemaakt volgens de oude traditie, een speciale charme in deze tijd van massaproductie! We hebben een ruime keuze aan kleuren, vormen en patronen. Wij van Articima willen u de schoonheid van onze tegels opnieuw laten ontdekken.

Omdat de productie gebeurt in onze eigen fabriek, zijn wij in staat om u een kwalitatief hoog product aan te bieden.

Ons magazijn bevindt zich in Eschweiler, net over de grens in Duitsland. De nederlandse verkoop wordt gedaan vanuit Helmond, hier is echter geen showroom.