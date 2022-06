Wat u moet weten over Den Ouden Tegel.



Den Ouden Tegel is een gespecialiseerde zaak van cementtegels te Antwerpen Merksem (naast het Sportpaleis). Wij verkopen cementtegels aan zowel particulieren als in samenwerking met architecten. Den Ouden Tegel streeft ernaar om een open en ruim beeld te creëren om u te begeleiden in uw keuze. De keuze van cementtegels is een persoonlijk gegeven, daarom helpen wij met een aangename en professionele begeleiding om tot een gewenst resultaat te komen.

De cementtegels die we aanbieden in Den Ouden Tegel zijn stuk voor stuk handgemaakte cementgebonden vloertegels.