Lei Import levert al meer dan 25 jaar leisteen voor alle denkbare toepassingen.

Door voor ons bedrijf te kiezen profiteert u van de kennis en deskundigheid inzake leisteen die wij in al die jaren hebben verkregen. Een enthousiast team aan zeer uiteenlopende projecten. Wij kijken samen met u voor de optimale keuze. Onze werkwijze is open en transparant. De adviseursrol is ons team op het lijf geschreven.

Ons hoofddoel is een optimaal eindresultaat. Dit doen wij samen met de leisteengroeves en de verwerkers die werken vanuit pure passie met vakmanschap.