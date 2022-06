Als interieurarchitect ontwerp je voor de gebruiker. Elke gebruiker vraagt om een andere benadering. Tijdens mijn werk heb ik veel ontworpen voor doelgroepen met een speciale behoefte. Waaronder dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met epilepsie. De ene groep heeft extra prikkels nodig de andere groep heeft juist zo min mogelijk prikkels nodig.

Je kunt mij opdracht geven voor het ontwikkelen van een concept of het ontwerpen van een los meubel tot en met het interieurontwerp voor een heel gebouw. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we alle mogelijkheden bespreken. Op deze website kun je een selectie van mijn portfolio bekijken en kennismaken met mij en mijn denk- en werkwijze. Dit portfolio bevat zowel ruimtelijke ontwerpen als mijn fotografie.

Wie ben ik?

Gezond perfectionisme. Kwaliteit heb ik hoog in het vaandel. Voor mij is het belangrijk dat wat ik doe goed gebeurt. Nadat ik iets in grote lijnen heb uitgezet zorg ik dat het tot in de details klopt. Ik sta dan ook volledig achter het werk dat ik aflever.

Onderzoekend en analytisch. De vrijheid om te verkennen en ontdekken. Door onderzoek en analyse leer ik veel. Dat vind ik prettig. Mijn keuzes zijn daardoor gegrond en niet impulsief. Ze hebben betekenis.

Sterk empathisch vermogen. Wanneer ik met iemand in gesprek ben kan ik mij goed verplaatsen in de ander. De beweegredenen van een ander vind ik interessant en ik kan ervan leren.

Sociaal betrokken. Ik wil graag een zinvolle bijdrage leveren. Door mijn inlevingsvermogen, intuïtie en creativiteit tot uiting brengen.