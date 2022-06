Onze missie: "Praktisch Mooi Wonen"

Een huis moet efficiënt zijn in het gebruik. De functie bepaalt de vorm en de indeling. Dus niet andersom.

Ons doel is dat jij iedere week 4 tot 5 uur meer vrije tijd hebt, omdat je huis perfect aansluit bij jouw lifestyle en je minder omkijken hebt naar onderhoud, opruimen en schoonmaken. Ieder jaar is dat 240 uur , dus 10 volle dagen.

Dat is bij elkaar 2 weken extra vrij. Ieder jaar. Wie wil dat nu niet?

Onze visie op wonen

De manier waarop we wonen is veranderd. Waar we vroeger hele avonden in de huiskamer doorbrachten, maken we nu veel meer gebruik van het hele huis.

Niet alleen het wonen is veranderd, maar onze hele lifestyle.

We hebben het druk. Als je thuis komt, wil je niets liever dan tijd met elkaar doorbrengen. Toch moet er nog opgeruimd worden, gekookt, nog wat mails beantwoorden. Voor je het weet zit je de hele avond in je iPad weggedoken.

Hoe kan een interieurarchitect je lifestyle optimaliseren?

Met simpele dingen kan er vaak al veel verbeterd worden. Zo kan een kleine indelingswijziging al heel veel doen. Maar ook onderhoudsvrije materialen of de juiste opbergsystemen.

Zo houd jij meer tijd over voor jezelf en dingen waar je energie van krijgt!