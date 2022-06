Met veel liefde voor het vak creëert Bob Romijnders Architectuur + Interieur tijdloze ontwerpen. We ontwerpen vanuit de gebruiksfunctie. Een gebouw moet in de eerste plaats logisch en fijn leefbaar zijn en vanuit die functie streven we ernaar om het gebouw esthetisch te perfectioneren. Een ontwerp is pas goed als alles klopt: het volume, de maatvoering, de materiaalkeuze, een zorgvuldige afwerking, een strakke detaillering en bovenal het gevoel. Maar ook als de juiste balans is gevonden tussen de wensen van de opdrachtgever en de kwaliteiten van de omgeving waarin het gebouw zich bevindt.

Ons bureau bestaat uit gepassioneerde (interieur)architecten die hun kennis en ervaring van/in de bouw combineren met een verfijnd gevoel voor schoonheid. Onze architecten en interieurontwerpers creëren tijdloze ontwerpen. Ons werk is te herkennen aan het eigentijdse en moderne karakter waarbij duidelijke zichtlijnen, ruimtelijkheid en duurzame oplossingen centraal staan.

