Bouwkundig bureau koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het ontwerp, bouwkundige uitwerking en begeleiding. Het breed georiënteerde bureau werkt aan particuliere en zakelijke opdrachten voor nieuwbouw en verbouw. De opdrachten lopen uiteen. Van een nieuwbouwwoning en een woninguitbreiding tot een kantoorgebouw of bedrijfsinterieur.

In iedere ontwerpopgave staat de vraag van de opdrachtgever centraal. Welke eisen en wensen heeft hij of zij? Zijn ze technisch en financieel te realiseren? Het uitgangspunt is altijd een realiseerbaar architectonisch ontwerp te maken. Waarin functionaliteit, licht en ruimte belangrijk zijn en de bestaande context maatgevend is. Koenen ontwerp + bouwzaken werkt ieder ontwerp bouwkundig uit, verzorgt de noodzakelijke technische bouwtekeningen en begeleidt de opdrachtgever bij het aanvragen van een vergunning, een prijsopgave of aanbesteding en realisatie.