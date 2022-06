Uit nieuwsgierigheid liep ik op een dag Het Maliegilde binnen. Ik had de plek al eerder gezien en vroeg me af wat er zich

binnen afspeelde. Het bleek een beschutte metaalwerkplaats te zijn, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het vak metaalbewerking kunnen leren. Na een leuk gesprek en een kleine rondleiding besloot ik er als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik was aangenaam verrast door de kennis en technische vaardigheden van de jongens die er werkten.

Door verschillende talenten te combineren, ontstond er een

bijzondere samenwerking. Uit deze samenwerking is

uiteindelijk de Mogelijkheid collectie ontstaan.

De collectie groeide door te kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Het doel van de collectie is om de maker van het Maliegilde uit te dagen en zijn kansen te vergroten op een vaste, betaalde baan. Hiervoor is een maakproces ontwikkeld dat de maker stimuleert en hem laat verrassen door zijn eigen kunnen.

Het maakproces is op deze wijze ook een leerproces en stelt de ontwikkeling van de maker centraal. Zo werden de jongens van Het Maliegilde uitgedaagd om zeer secuur te werken en iedere las perfect blind te lassen. Het maak- en leerproces grepen hier goed in elkaar. Het eerste meubelstuk uit de collectie werd een wandkast, waarbij hout en metaal in hun puurste vorm een geheel vormen.

Ontwikkeling van de maker

Van iedere verkochte wandkast gaat een deel van de opbrengst naar de maker. Daarbij wordt hij op een ongedwongen manier in contact gebracht met de opdrachtgever. Dit zorgt ervoor dat de maker erkenning krijgt voor zijn werk, van diegene die het meubelstuk koopt. Bovendien bouwt de maker een portfolio op, bestaande uit foto’s van zijn gefabriceerde meubels.

Een deel van het resultaat van De Mogelijkheid collectie zie je hier. Samen bouwen we deze meubelcollectie en dragen we de verantwoordelijkheid voor een topproduct. Dit initiatief heeft enkel plaats kunnen vinden door een bijzondere samenwerking met Het Maliegilde.

Voor meer informatie

www.mogelijkheidcollectie.nl