Spacific is opgericht door Jeroen Elfering.

Sinds 15 jaar ben ik 3D retail ontwerper waarvan 7 jaar zelfstandig. Daarvoor heb ik gewerkt voor verschillende ontwerpbureaus zoals KSDP, VBAT en Oil for live communication. Bureaus die gespecialiseerd zijn in het realiseren van complexe projecten en totaalconcepten. Ik heb daar gewerkt voor merken zoals ABN AMRO, Dockers, Heineken, Canon, SNS, Gamma en Jumbo. Mijn specialisme bestaat uit het creëren van ruimtelijke concepten waarin de positionering van een merk wordt omgezet in een omgeving: o.a. winkels, shop-in-shops, beursstands, exhibitions en events. Mijn kracht ligt, mede door mijn architectonische creativiteit, in het creëren van een specifieke en unieke omgeving waarbij de identiteit van de oorspronkelijke ruimte naast de merkidentiteit het vertrekpunt is. Goede ruimtelijke concepten brengen een merk en omgeving niet alleen op creatieve en natuurlijke wijze samen, maar zorgen ervoor dat deze twee elkaar vooral versterken.

Spacific ontwerpt en ontwikkelt zulke concepten.