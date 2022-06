Margreet van der Hoeven Architecten is gespecialiseerd in interieurarchitectuur, verbouw, renovatie, restauratie en kleinschalige nieuwbouw. Wij werken voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers, maar ook voor gemeenten, zorgverleners en dergelijke. Wij zijn een kleinschalig bedrijf met bijna vijftig jaar ervaring in het werkveld, waardoor wij samen met onze opdrachtgever tot een gewenst eindresultaat komen. Kwaliteit en detaillering staan bij ons altijd voorop.