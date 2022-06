Visie

Een tuin is dè plek om op adem te komen. Maar het kost heel wat vakmanschap om van ‘de ruimte rondom uw huis’ een tuin om in te leven te maken. Elke tuin is anders. Elke bewoner is anders. Het ontdekken van het juiste ritme tussen beplanting en bestrating is hierin leidend. Ieder ontwerp is origineel en persoonlijk, de inspiratie hiervoor krijgt Teo van Horssen van de bewoners. De visie van de specialisten van Teo van Horssen Hoveniers is dat je het voelt zodra je in een tuin bent waar alles klopt. Onze aanpak is persoonlijk en professioneel. Het resultaat is dat je in zo’n tuin kun je leven. Spelen. Eindeloos genieten. Zo’n tuin waarin alle toegepaste elementen essentieel zijn. Eenvoudig maar niet simpel zijn. Eerlijk zijn. Puur tuin.