Vanuit zijn studio in de stad Groningen ontwerpt Tuin- en Landschapsarchitect Kasper Klap unieke tuinen en buitenruimtes. Daarnaast begeleidt hij ook de aanleg, waarin hij samenwerkt met professionele hoveniersbedrijven.

Een echte ontwerpstijl is moeilijk te duiden; elke omgeving, woning en wens (opdrachtgever) is aanleiding tot een uniek ontwerp. Krachtig, kleurrijk en levendig, dat vaak wel!

“Uiteindelijk moet er een tuin ontstaan waar de klant zich prettig in voelt, een tuin met beleving en een sfeer waarin je even het alledaagse leventje kunt ontvluchten. Alleen, met de kinderen of met een grote groep vrienden en familie; de tuin is er voor elk moment. Het hele jaar door, ook in de winter!”