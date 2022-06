Pritti is er voor jou! Betaalbare fashion en wannahaves, zodat jij sprankelt en er hip en trendy uitziet. Pritti Lace, Winter, Summer, Casual, Chic, Ibiza!

Pritti fashion is altijd op zoek naar de nieuwste trends. Persoonlijk advies en styling is onze passie. Over de items hebben wij al nagedacht. Mix & Match setjes tot een unieke outfit.

Een wekelijks wisselende collectie en van alle items slechts enkele stuks. Be Pritti, Be uniek!

Maak je look af met mooie accessoires zoals tassen, sieraden en shawls.

Op Facebook plaatsen we bijna dagelijks inspiratielooks van de nieuwste musthaves. Pritti verzorgt tevens stijlvolle unieke bedrijfskleding voor uw hairsalon, wellnesscenter etc. volledig passend bij uw concept. Persoonlijk advies en styling is onze passie. In uw bedrijf gaat het niet puur om kleding maar nog belangrijker beleving, uitstraling en gebruiksgemak. Dat beseffen wij als geen ander! Wij zorgen voor een trendy outfit waarbij we rekening houden met al deze aspecten. Mail naar info@pritti.nl of bel 06-12705410 en we maken met plezier een afspraak bij u op locatie zodat we een indruk krijgen van de sfeer en uw wensen.

Pritti XXX