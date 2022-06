Colofon

Het bureau as-K is opgericht in 2008 door Wim Kristel (1962). Wim heeft ruim 20 jaar ervaring als architect bij diverse bureaus, waaronder Atelier PRO te Den Haag en OK architecten te Hoofddorp. Bij dit laatste bureau is hij vanaf 2005 naast architect ook directeur geweest. In as-K wil Wim zijn ervaring aanwenden om projecten met een hoog ambitie niveau te realiseren. Het hoge ambitieniveau wordt ook in de uitwerking van de plannen gewaarborgd door samenwerking met diverse professionele ingenieursbureaus.

Het bureau is gevestigd in de voormalige Caballero fabriek in Den Haag. Deze voormalige sigarettenfabriek is verbouwd tot een inspirerend bedrijfsverzamelgebouw, dat plaats biedt aan ruim 100 creatieve en innovatieve bedrijven.