Flat Sheep presenteert u een interessante mix van vintage meubels, hip design, Perzische tapijten en retro accessoires en snuisterijen.

Wij zijn er voor zowel mensen met een hang naar nostalgie als voor de hipsters onder ons.

En last but not least; door het hergebruiken van deze te gekke producten zijn we ook nog eens duurzaam bezig en dat is natuurlijk weer goed voor ons milieu.