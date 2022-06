Duurzame ventilatie, natuurlijk daglicht en fraaie daktoegangen

Glazing Vision draagt bij aan gezonde en duurzame gebouwen door het toepassen van duurzame ventilatie en natuurlijk licht. Onze (ventilerende) dakramen kunnen worden gekoppeld aan een Building Management System en zijn zo onderdeel van het reguleren van het binnenklimaat. Resultaat: minder airco, minder kunstlicht en een veel prettiger omgeving met frisse lucht en daglicht.

Unieke ontwerpen

De producten zijn ontworpen vanuit het principe van 'minimum framework, maximum daylight'. Dit betekent geen zichtbare frames en elektronica en openingsmechanismen weggewerkt in het frame. Geen storende elementen dus als je naar buiten kijkt, alleen maar licht, en lucht. De producten betekenen een revolutie voor de Nederlandse markt, omdat er tot nu toe geen daktoegangen waren met een sky only view, dus van echt glas, die bovendien aan de strengste normen voldoen.

Alle producten zijn gericht op een vlakke (flushglaze) integratie in het dak. Geen bolle koepels, geen lelijke gasveren, een volwaardige 'sky only view'. Altijd een drielaags systeem met gehard en gecoat glas en een Argonvulling.

Kenmerken

Snel openende elektrische dakluiken

Lichstraten zonder zichtbaar framewerk tot 5m2 uit 1 stuk, met geïntegreerde ventilatie

Geen storende raambomen en veren in het zicht

Geen koudebruggen door slimme siliconenoplossingen

Geen zichtbaar frame

Voldoet aan de strengste brandeisen

Lage U-waarde: 1.1 (bij 3-laags glas U-waarde 0.6).

Uit te voeren als brandwerend of gelaagd glas

Water blijft niet op het dakluik staan door de Flushglaze principes

Verzonken glas met siliconen afdichting

32mm dubbel gehard en gecoat glas met Argonvulling

Tekeningen en details, (BIM en CAD) beschikbaar

10 jaar garantie

Eenvoudige installatie door bijgeleverde installatiekit met handleiding

Regensensor en bewegingssensor

Afstandsbediening en pincode opening

Honderden referenties

Onze dakramen worden met trots in onze Britse fabriek gemaakt en zijn toegepast in het televisieprogramma Grand Designs en in vele prestigieuze projecten overal ter wereld, zoals de Balancing Barn van MVRDV, de golfbaan van Gleneagles in Schotland, het Eden Project in Cornwall, de South Bank University, Collins Theatre, Museum of Modern Art USA, en vele projecten in Den Haag, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Parijs etc.

Duurzaam en gezond

Glazing Vision loopt voorop in het verbeteren van de prestaties van de dakglasoplossingen (lagere U-waardes en hogere isolatiewaarden). Zo werkt Glazing Vision samen met de Anglia Ruskin University aan het zogenaamde 'Low Carbon Keep' programma, waarbij een nieuwe standaard wordt ontwikkeld voor het berekenen van 'heat loss' via daklichten. Glazing Vision heeft tevens NARM, the National Association of Rooflight Manufacturers, geïnitieerd en zet op deze manier de standaard voor een duurzaam dakglas programma.Glazing Vision wil een industry leader zijn en via Glazing Vision Europe wordt het programma uitgerold.

Glazing Vision: minimum framework, maximum daylight

Tip: bezoek ons on-line resource center en download datasheets en details