Vanuit de flexibiliteit van een klein bureau geeft NewJoy concepts snel en efficiënt advies. Wij bieden u een duidelijk, efficiënt aanbod. Advies in de concept- en/of ontwikkelfase van structuurvisie tot gebouw, van gezondheidszorg en wetenschap tot woonhuis of praktijk.

Niet meer dan u nodig heeft, niet minder dan gewenst.

Creatief, betrouwbaar, enthousiast en empathisch zijn onze kernwaarden.

Architectuur gecombineerd met slimme oplossingen.

Een soepel proces met gezamenlijk resultaat.

Duurzaamheid vanuit energiebesparing en hergebruik.

Oog voor bestaande kwaliteit en nieuwe kansen.

Uitwerking en begeleiding tot aan bouwbaar resultaat.

Door samenwerking met gekende, betrouwbare partijen kan het traject naar realisatie begeleid worden. Vanaf het begin krijgt u onze verbeelding in 3D te zien, zodat we op gelijk nivo praten over uw plannen.

Daarom werken we in Archicad BIM, Sketchup en andere visualisatiesoftware.

Interesse in de wereld van mensen.

Architectuur die hen gelukkiger maakt.

Ruimte met beleving.